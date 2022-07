Infrabel dresse son bilan final, un an après les inondations: des dégâts sur le rail pour près de 70 millions d'euros (Photos Avant/Après)

Au lendemain des dramatiques inondations de de juillet 2021 qui avaient causé le décès de 39 personnes, la Belgique s'étaient réveillée avec des images apocalyptiques d'enchevêtrements de véhicules, de maisons coupées en deux, de ponts détruits, de routes emportées et de rivières envahies par les déchets. Le constat avait alors été immédiat : il faudrait des années et des milliards d'euros pour tout reconstruire.

Un an plus tard, les communes les plus impactées sont toujours défigurées : des maisons gisent encore dans l'attente que des pelleteuses viennent les abattre, les rives de certains rivières n'ont toujours pas pu être consolidées, des ponts n'ont toujours pas pu être reconstruits.

Sur le rail, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel, avait, dès le lendemain des inondations, oeuvré pour rendre les 25 lignes impactées praticables le plus rapidement possible. La plus sérieusement touchée, entre Pepinster et Spa, n'avait pu accueillir à nouveau des trains qu'au début du mois d'octobre. "Le mercredi 14 juillet 2021, les équipes d'Infrabel sont intervenues en divers endroits pour des voies inondées, des talus affaissés (Houyet, Mont Saint Guibert,… ) et des chutes d'arbres dans les voies, se souvient Jessica Nibelle, porte-parole d'Infrabel. Mais dans la nuit du 14 au 15 juillet, la situation s'était dégradée.



(Faites glissez la barre blanche de gauche à droite)

Si bien que, le 15 juillet à 6h du matin, le CEO d'Infrabel, Benoît Gilson, en concertation avec le Ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, prenait une décision inédite dans l'histoire ferroviaire belge : arrêter le trafic sur près de la moitié du réseau. "Au total, 25 lignes ou portions de lignes avaient été mises à l'arrêt sur la moitié sud du pays. C'était le seul choix raisonnable au vu du danger. Pour le management d'Infrabel et de la SNCB, il était exclu d'ajouter une crise à la crise. Maintenir le trafic, c'était risquer de devoir solliciter les services de secours débordés par leur mission d'évacuation des villages sous eau."



(Faites glissez la barre blanche de gauche à droite)

L'arrêt du trafic avait surtout permis à Infrabel de dresser un monitoring complet des voies, et d'accélérer les travaux. En trois mois, le trafic était rétabli sur l'ensemble des lignes. Un véritable tour de force au vu des dégâts considérables, qui a un coût. D'abord estimé à 50 millions d'euros, c'est finalement à 67,6 millions d'euros que s'est chiffré le bilan des dégâts.



(Faites glissez la barre blanche de gauche à droite)

Au total, 3 kilomètres de voies, mises bout à bout, avaient été lourdement endommagées lors des inondations. Près de 100.000 tonnes de ballast - "soit deux fois le poids de l’Arc de Triomphe à Paris", indique Jessica Nibelle" - ont été emportées par les flots. Quatre ponts ont été détruits, totalement ou en partie et 2.000 traverses ont dû être remplacées. "Plusieurs centaines de mètres de talus ont dû être consolidés (dont 500m à Mont Saint Guibert où 15.000 tonnes de roches ont dû être acheminées pour sécuriser l’assise des voies) et il a aussi fallu aussi nettoyer des dizaines de kilomètres de voies souillés par la boue, les déchets, les arbres arrachés,…"

A l'heure actuelle, Infrabel n'a pu récupérer que 25 millions d'euros en provenance des assurances mais le dossier est encore ouvert auprès des assureurs. Le montant initial des dégâts avait été réévalué par rapport à l’été 21 en raison d’un nouveau glissement de talus en septembre 21 dû à de nouvelles pluies torrentielles sur un terrain déjà fragilisé mais également en raison de la hausse des prix des matériaux liée à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine.



(Faites glissez la barre blanche de gauche à droite)