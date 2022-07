Voici l'espérance de vie des Belges en 2021

En 2020, elle avait reculé pour s'établir à 80,8 ans L'espérance de vie à la naissance est de 84 ans pour les femmes et de 79,2 ans pour les hommes. Par rapport à 2020, les femmes et les hommes ont gagné respectivement 358 et 263 jours. Toutefois, par rapport à 2019, on observe une légère baisse chez les hommes (-124 jours) et une stagnation chez les femmes (+11 jours).

L'espérance de vie à la naissance en 2021 reste la plus élevée en Région flamande, avec 82,7 ans, contre 81,3 ans dans la Région de Bruxelles-Capitale et 79,9 ans en Région wallonne.

La pandémie du Covid-19 a eu un effet important sur la mortalité mais aussi sur l'espérance de vie. Son impact sur la mortalité belge était nettement plus faible en 2021 qu'en 2020 mais est resté malgré tout présent avec une hausse modérée du nombre de décès de 2,4% par rapport à la moyenne de la période 2017-2019. Selon Statbel, cet effet de la pandémie sur l'espérance de vie devrait s'estomper dans les prochaines années.

Les tables de mortalité calculées par Statbel indiquent comment une génération s'éteindrait si, tout au long de sa vie, elle était exposée aux mêmes conditions de mortalité par âge que l'année considérée.