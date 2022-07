L’hommage national aux 39 victimes des inondations : ce qu’il faut en retenir

Pas de pluie en ce 14 juillet, mais un soleil généreux en contraste avec les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre il y a tout juste un an, faisant 39 morts et inondant près de 10 000 hectares.

En ce triste premier anniversaire, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus en matinée à Limbourg, de même que le ministre-Président wallon Elio Di Rupo, le Premier ministre Alexander de Croo et le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar. Arrivé à l'administration communale à 9h30, le couple royal s'est entretenu avec des commerçants sinistrés, les services de secours et les autorités communales.

Le couple s’est ensuite rendu sur la place Léon d’Andrimont, au centre de Dolhain. Sur les quelques dizaines de mètres qui séparent les lieux, un bain de foule a été organisé avec la centaine de citoyens venus saluer les souverains et les remercier de leur présence. Le couple royal a ensuite participé à un brunch, en compagnie de Limbourgeois sinistrés avec lesquels ils ont échangé, se montrant attentif à leurs histoires et à leurs émotions.

Après avoir passé une heure et demie à Limbourg, les souverains ont pris la route en direction de Chênée où une cérémonie d’hommage était organisée par la Région wallonne sur le coup de 12h30.

Un grand chapiteau était érigé pour l’occasion place du Gravier réunissant les représentants des autorités communales, provinciales, fédérales, mais aussi des membres de la Protection civile, de la police et des pompiers, et d’associations, mais aussi les familles des victimes.

En tout, plus de 400 personnes ont assisté à la cérémonie qui a démarré par une allocution du bourgmestre de Liège Willy Demeyer, qui a rappelé que 209 communes wallonnes sur 262 furent, avec une gravité diverse, touchées par les inondations. "Une solidarité formidable s'est immédiatement mise en œuvre" provenant des citoyens, associations, services de sécurité… "Face à l'immensité des défis, beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire", en matière de reconstruction, précisant que "les pouvoirs locaux restent aux côtés des citoyens meurtris".

Hommage aux victimes

"Le 14 juillet 2021 fait partie de ces jours qui marqueront notre histoire", a souligné pour sa part le Premier ministre Alexander De Croo, exprimant "au nom de tous les Belges" sa "compassion" aux victimes et leurs proches. "Ils pensaient profiter de l'été après la pandémie, ils ont connu l'enfer." Il a également rendu hommage à la solidarité humaine, "à ces hommes et femmes, ces héros qui ont sauvé des vies, parfois au péril de leur vie". Il a rappelé la promesse faite il y a un an, "celle d'agir, de repartir de l'avant, mais il faut être lucide, reconstruire ne suffira pas. Nous ne pouvons pas attendre les prochaines inondations", soulignant le rôle de la Belgique en matière climatique, notamment à la Cop 26. "Nous pouvons et nous devons aller plus loin."

Le ministre-Président de la Wallonie Elio Di Rupo a pour sa part rendu hommage aux victimes, s'adressant à leurs proches : "Un an plus tard, les cours d'eau sont retournés dans leur lit. Mais je sais que le chagrin, votre chagrin, couvre toujours un territoire […]. C'est pour ne laisser personne à son chagrin, à son errance, que nous avons tenu à organiser cette cérémonie." Une manière, dit-il, "de présenter nos condoléances". "Nous l'avons voulu ainsi parce que votre drame a bouleversé tous les habitants du Royaume."

Et de demander d'accepter "les paroles de réconfort et de respect" des autorités pendant que "la justice examine les circonstances de ce drame et établira d'éventuelles responsabilités".

L'ensemble des prises de parole étaient entrecoupées d'interludes musicaux, tels que Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. La cérémonie s'est conclue par une minute de silence, suivie de l'hymne national belge, La Brabançonne.

Le couple royal est reparti dans la discrétion, en direction du Centre culturel de Chênée où une rencontre était organisée, dans l’intimité, avec les familles des défunts.