Météo : un peu de pluie et des températures en légère baisse ce jeudi

Des périodes de pluie sont attendues dans le centre et l'est du pays, jeudi matin. Sur le nord-ouest, il y aura des nuages bas par endroits. En journée, le temps restera sec partout sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Dans l'après-midi, les éclaircies deviendront de plus en plus larges à partir de la Côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).