Un film catastrophe, mais chez nous : un an après les plus graves inondations de notre histoire

Le début du mois de juillet 2021 était pluvieux, gris et maussade. Les prévisions météo n’annonçaient pas d’embellie. Pire, le pays pouvait s’attendre à des précipitations encore plus fortes autour du 14 juillet. Ces jours-là, les fortes pluies sont bien au rendez-vous et, le temps passant, différentes informations remontent vers les rédactions, faisant état d’inondations qui touchent surtout la province de Liège. Mais l’ensemble de la Wallonie est en alerte, la pluie tombe partout.

On sent poindre une légère panique. La Ville de Liège voit les eaux de l’Ourthe monter dangereusement, des messages contradictoires parviennent des autorités. Faut-il évacuer les habitations proches des cours d’eau ? Les habitants doivent-ils se réfugier à l’étage ? On craint un mouvement de panique, il n’arrivera pas. Mais ce n’est pas là que le drame se jouera. Dans la vallée de la Vesdre, les crues sont importantes et dureront de très nombreuses heures. Une première décrue précédera une nouvelle arrivée d’eau nocturne. On pointe du doigt les barrages. Quelques mois plus tard, cette version sera nuancée et ces vagues nocturnes seront qualifiées de multifactorielles.

Quand les premières images des photographes qui se sont rendus sur place pour constater l’étendue du problème commencent à apparaître sur les réseaux et sur les sites d’informations, la stupéfaction est totale. Des gens, avec de l’eau jusqu’au menton parfois, tentent de sauver quelques biens. Certains portent leur enfant à bout de bras. Ces images, d’habitude, elles nous viennent de pays éloignés. Des images de catastrophes climatiques importantes qui d’ordinaire rassurent le Belge, confortablement installé chez lui dans un pays au climat tempéré. Cette fois, c’est différent. Ces images violentes, de gens en détresse, de rescapés installés sur un toit, elles viennent bien de chez nous, elles viennent de Wallonie.

De nombreux camps scouts ont été évacués par prudence. La situation est exceptionnelle. Certes, des inondations, la Belgique en connaît presque chaque année. Mais elles sont très localisées. En juillet 2021, 209 communes (sur 262) wallonnes auront été touchées. Les dégâts ont coûté, pour l’instant, à la Wallonie un peu moins de 3 milliards. Des milliers de maisons ont été touchées, certaines se sont même effondrées en direct devant les caméras d’une télévision. Des milliers de véhicules ont été emportés, les berges des cours d’eau se sont effondrées, etc. Mais, surtout, 39 personnes ont perdu la vie. Les inondations de la mi-juillet 2021 resteront gravées dans les mémoires. Depuis un an, on parle de sinistrés, de relogement, d’assurance, de barrages, de reconstruction, d’aménagement du territoire, de zones inondables, de services de secours, de gestion de crise et de leçons à tirer. Cette semaine, le 14 juillet tombe un jeudi. On annonce du soleil et 24 degrés.