Salmonelle dans des produits Barry Callebaut : La production de chocolat reprendra début août chez Barry Callebaut à Wieze

La ligne de production avait dû être mise à l'arrêt en raison de la détection de salmonelle sur le site fin juin. "Le traitement du chocolat contaminé par des salmonelles et le nettoyage de nos installations progressent bien. Grâce à nos efforts, nous serons en mesure de démarrer les premières lignes de notre chocolaterie à Wieze au début du mois d'août", selon le communiqué.

Le démarrage se fera progressivement. Il faudra quelques semaines avant que la pleine capacité de l'usine soit atteinte, indique l'entreprise belgo-suisse.

Le porte-parole de Callebaut, Korneel Warlop, a indiqué à Belga que l'ampleur de l'opération de nettoyage était "sans précédent". Avec 24 lignes de production et 10 lignes de moulage, le site de Wieze est le plus grand du groupe au niveau mondial. "Au total, plus de 30 kilomètres de canalisation doivent être nettoyés. Nous disposons également de 120 réservoirs de stockage, d'une capacité de 20 tonnes de chocolat liquide chacun, qui sont vidés, nettoyés et désinfectés manuellement. Plus de 200 pompes, connecteurs, valves, etc. doivent être nettoyés, désinfectés et vérifiés", a expliqué M. Warlop.

Plusieurs tonnes de chocolat ont dû être détruites en raison de la salmonelle, cette bactérie qui provoque fièvre et diarrhées, voire une infection plus grave. Une enquête interne et des tests en laboratoire ont montré qu'un lot de lécithine (une matière première) était à l'origine de la contamination. L'entreprise productrice de ce lot contaminé est hongroise et c'est une entreprise tierce qui avait emmené le lot à l'usine de Wieze, a indiqué l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimenatire (Afsca).

Fourni par Barry Callebaut, le chocolatier Neuhaus avait également dû suspendre sa production et détruire plusieurs tonnes de chocolat.

La semaine dernière, Callebaut a annoncé que son directeur de l'innovation, de la durabilité et de la qualité, Pablo Perversi, quittera ses fonctions le 1er septembre.