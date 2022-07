Réforme des pensions: deuxième soirée de négociations consécutive

Ils sont réunis depuis 09h00 du matin, au lendemain d'une journée de négociations qui aura duré 15 heures. Les points de vue ne convergent toujours pas entre les différents partis qui composent la coalition Vivaldi, indiquent plusieurs sources proches de négociateurs.

Il n'y a jusqu'à présent pas d'autre point à l'ordre du jour. Le Premier ministre, Alexander De Croo, semble vouloir avancer sur le sujet avant de passer à autre chose. Les réunions en comité restreint ne manqueront pas dans les jours qui viennent puisqu'elles seront organisées quotidiennement jusqu'au 21 juillet, date des vacances parlementaires.

Les réunions se succèdent sur la réforme des pensions, M. De Croo a formulé plusieurs propositions de compromis, mais elles sont apparues déséquilibrées au PS et aux écologistes. Et, de sources concordantes, il apparaît désormais que le MR ne s'y retrouverait pas non plus.

Cela fait plusieurs semaines que le gouvernement tente de s'accorder sur la réforme des pensions, l'un des chantiers les plus importants de la législature. Plusieurs sujets sont sur la table: accès à la pension minimum, pension à temps partiel, bonus pension, réduction des écarts entre hommes et femmes. Des points se sont ajoutés, dont l'accès à une retraite anticipée après 42 ans de carrière et, à la demande de certains partis, les régimes particuliers de retraite du personnel roulant de la SNCB et des militaires. Des décisions ont également déjà été prises, peu après la mise en place du gouvernement, en particulier la revalorisation de la pension minimum complète à 1.715 euros bruts en 2024, soit 1.630 euros nets.

Les points de blocage principaux demeurent les années de travail effectif nécessaires pour accéder à la pension minimum et la retraite anticipée et ce qu'il convient d'entendre par travail effectif, c'est-à-dire la question des périodes d'inactivité assimilées à du travail.