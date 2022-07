Attention si vous traversez la frontière à Hensies: un barrage de la police française sur l'A2 sème la pagaille sur la route des vacances

Ceux qui ont l’habitude d’aller en France en voiture en prenant l’E19 et la frontière située à Hensies auront remarqué que la circulation est pénible depuis plusieurs mois. Dans le sens Belgique-France, un barrage filtrant a été installé, obligeant les automobilistes à sortir à hauteur de Vicq, permettant à la police nationale de procéder à des contrôles de sécurité. Des contrôles qui sont en réalité très rares (et dont on ne connaît pas le but exact, d’ailleurs), mais cette déviation par la petite commune de Vicq pour reprendre l’autoroute quelques kilomètres plus loin peut faire perdre beaucoup de temps et provoquer des ralentissements avant même la frontière française.

De quoi semer une belle pagaille, surtout les jours de grande affluence. Et ce ne sont pas les plaintes des représentants politiques locaux qui semblent changer quelque chose à la situation.

Que faire dès lors si ce tronçon qui traverse ensuite Valenciennes est sur votre route ? Deux options existent en fonction. La première n’est qu’un léger détour et vous fera suivre la route vers Lille en passant par Tournai via la E42, pour ensuite rejoindre la A2 plus bas que Valenciennes. L’autre option est de passer par l’autoroute E420 qui file ensuite vers Reims. Vous voilà prévenus.