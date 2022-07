Accueil Actu Belgique Canicule: voici pourquoi la Belgique est plus touchée par le réchauffement climatique que le reste du monde Si on considère que le réchauffement climatique global atteint entre 0,95 et 1,20 degré, il est plus élevé dans notre pays. Thibaut Van Hoof ©TONNEAU

Le réchauffement climatique s'accélère, et il est aujourd'hui difficile de trouver des personnes qui n'y croient pas. Tout au plus, ce sont les causes de ce changement climatique qui sont discutées, certains estimant que l'homme n'a qu'une légère influence sur le phénomène. Quoi qu'il en soit, il va sans dire qu'il faut s'habituer à avoir chaud en été, tout en continuant à réduire les émissions de CO 2 , entre autres. " La température moyenne de...