Accueil Actu Belgique Malgré les 40 degrés attendus dans certaines régions ce mardi, on ne pourra pas parler de vague de chaleur La chaleur arrive ce lundi et l’IRM a placé le pays en alerte orange. Van Hoof Thibaut ©BELGA

On en parle depuis une bonne semaine et voici la chaleur qui arrive en Belgique. Si on a eu 25 degrés ou un peu plus ces derniers jours, le tout accompagné de beaucoup de soleil, on n’a...