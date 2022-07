Près de 70% des travailleurs originaires d'Ukraine en Belgique sont des femmes

Elles représentaient en juin dernier près de 70% des travailleurs originaires d'Ukraine en Belgique, soit 44,2% de plus qu'un an auparavant. L'augmentation concernant les hommes est quant à elle de 25,8%. La plupart des travailleurs ukrainiens sont actuellement occupés dans les secteurs des services (30,7%), de l'industrie manufacturière (22,2%) et du commerce (17,4%), selon ces données recueillies sur un ensemble de 345.000 travailleurs en service auprès de plus de 40.000 employeurs du secteur privé, tant PME que grandes entreprises.

Par rapport à l'année dernière, la Belgique compte actuellement 38% d'Ukrainiens actifs en plus. Cette évolution est due au statut spécial de protection temporaire que les États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder de manière inédite aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, et qui leur donne un libre accès au marché de l'emploi. La proportion d'Ukrainiens dans les entreprises belges reste toutefois très limitée: 0,14%, alors que ce taux était de 0,10% l'an dernier.

"Ces chiffres illustrent l'impact positif de la protection dont bénéficient les réfugiés et qui leur permet d'avoir un accès au marché de l'emploi. Avant cela, ces travailleurs ne pouvaient travailler en Belgique que s'ils disposaient d'un permis de travail, par exemple en tant que travailleurs hautement qualifiés ou dans une profession en pénurie", souligne Acerta dans son communiqué.