Covid et hausse des prix: moins de bovins, de porcs et de volailles élevés en Belgique l'an dernier

Les causes de ce phénomène sont les exportations difficiles pendant la crise du coronavirus et la hausse des prix des aliments pour animaux. Chaque année, l'office statistique belge Statbel publie un panorama complet des chiffres nationaux de l'agriculture et de l'élevage. En 2021, le pays comptait 36.012 entreprises agricoles actives et la surface agricole totale du pays était de 1.368.315 hectares. Plus d'un tiers de cette superficie est constituée de prairies permanentes, les cultures céréalières en occupent 22,7% et les cultures fourragères 21,6%.

Selon le Het Belang van Limburg, les comparaisons avec les années précédentes permettent de dégager des tendances. Il est ainsi frappant de constater que les troupeaux belges de bovins, de porcs et de volailles ont diminué l'année dernière. En chiffres absolus, la Belgique comptait l'an dernier 25.000 bovins, 176.000 porcs et 225.000 volailles de moins qu'en 2020.

La crise du Covid n'est pas le seul contretemps auquel les éleveurs de porcs et d'autres animaux d'élevage belges ont dû faire face. Depuis juillet de l'an dernier, les prix des aliments pour bétail ont en effet fortement augmenté.