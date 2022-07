Des "mirages" observés en Mer du Nord : quel est cet étrange phénomène?

Alors que de nombreux touristes profitent des joies de la Mer du Nord en ces températures caniculaires, certains curieux ont pu observer un phénomène étrange au large des plages de Westende et Oostduinkerke.

Des photos publiées mardi par nos confrères de Het Laatste Nieuws montrent en effet une sorte de pont gigantesque suspendu au dessus de l'eau.

Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Ces mirages, causés par la chaleur, sont appelés "Fata morgana".

"Ces 'Fata morgana' déforment des objets comme les bateaux de différentes manières, souvent au point que l'objet est complètement méconnaissable", précise le quotidien flamand.

Ces phénomènes apparaissent par temps clair et chaud et résultent d'une superposition de couches d'air chaud et d'air froid, entraînant une succession de mirages supérieurs et de mirages inférieurs, indique pour sa part Ouest France.

Des illusions d'optiques similaires ont également été observées lundi en France, notamment au large des plages d'Houlgate, dans le Calvados.

Le nom de Fata morgana proviendrait de la fée Morgane, une créature fantastique du Moyen-Âge qui avait été désignée comme étant à l’origine de ces phénomènes extraordinaires.