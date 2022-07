"Pas une grande réforme", "Un non-accord symbolique", "Un pas important en avant": réactions mitigées après la réforme des retraites

Après de longues et âpres négociations, la Vivaldi s'est enfin accordée lundi soir sur une réforme du régime des pensions. Les dernières semaines de discussions avaient été éreintantes, socialistes et libéraux campant sur leurs positions sans concéder à lâcher du lest.



Au bout du compte, la réforme bénéficie d'un accueil mitigé au sein de la classe politique. Si tous saluent les efforts, nombreux estiment qu'elle ne va pas assez loin en termes de contenu.

"Ce n'est pas une grande réforme", a réagi le président de Vooruit Conner Rousseau, sans masquer sa déception. "Ma génération s'inquiète pour sa future pension. Pour y parvenir, nous devons vraiment oser réformer. Tant sur le plan fiscal que sur celui des pensions. Et ce n'est pas le cas. Je suis déçu."



Selon le socialiste flamand, les travailleurs méritent mieux. "Avec Vooruit, nous continuerons à nous battre pour une réforme majeure. Une réforme qui ne regardera plus à l'âge de la pension, mais aux années au compteur. Vooruit souhaite que les personnes qui commencent à travailler à 18 ans puissent prendre leur retraite à 60 ans. Mais il faut aussi que les gens aient effectivement travaillé s'ils veulent prendre une pension anticipée."

"Un pas en avant"

Du côté libéral, la condition requise de 20 ans de travail effectif pour obtenir la pension minimale est soulignée comme un "grand pas en avant".



"Cette réforme des retraites ne va certainement pas assez loin si l'on veut garantir le financement de notre modèle mais constitue un pas important dans la bonne direction avec une plus grande valorisation de l'effort", a écrit le président du MR Georges-Louis Bouchez sur Twitter.

Son homologue flamand, Egbert Lachaert (Open VLD), a à peu près réagi dans les mêmes termes. "Le fait qu'il y ait enfin une condition de travail pour une pension minimale qui évolue jusqu'à 20 ans, comme nous le demandions, est un grand pas en avant. Ce n'est pas ce que tout le monde voulait, mais ça arrive", a-t-il commenté sur Twitter, rappelant toutefois que le travail n'était pas terminé.

La Vice-première ministre de Groen, Petra De Sutter, salue quant à elle la teneur sociale de la réforme. "Cet accord sur les pensions tient compte des personnes qui ont pris soin des autres, s'est réjouit l'écologiste flamande. Il prend en compte les personnes tombées subitement malades et il renforce les droits à pension des femmes." "Cet accord n'est pas la fin d'une réforme plus vaste, mais seulement le début", a-t-elle conclu.

"Un non-accord symbolique"

Dans l'opposition au fédéral, la N-VA n'a pas caché sa déception. "Le gouvernement De Croo a décidé de ne pas mener de réforme des pensions mais a conclu un non-accord symbolique", a ainsi réagi mardi matin le chef de groupe à la Chambre, Peter De Roover. "Ce dont nos générations futures ont besoin, c'est d'un plan solide pour l'avenir. Ce qu'elles obtiennent, c'est un gouvernement qui se chamaille et qui, après des semaines de réunions marathon, prononce le mot 'accord'", a-t-il ajouté.

"La facture du vieillissement pèsera lourdement sur notre politique future, mais le gouvernement Vivaldi semble incapable de s'attaquer à ce problème fondamental", a encore regretté Peter De Roover.