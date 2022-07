Violent incendie entre De Haan et Bredene: le feu s'est propagé aux dunes

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi à la Côte belge, entre De Haan et Bredene, à hauteur de Vosseslag.

Le feu aurait démarré sur une voiture garée près des dunes, et se serait ensuite propagé à d'autres véhicules puis aux dunes, a confirmé la police locale à Belga.

"Cinq voitures ont pris feu", ont expliqué les autorités, et ensuite, le feu s'est rapidement propagé en raison de la chaleur et de la sécheresse. Les pompiers sont arrivés en nombre pour maîtriser l'incendie et éviter qu'il ne se propage davantage. Avec le vent en mer, la peur est grande.

Selon Het Nieuwsblad, la colonne de fumée est visible plusieurs kilomètres à la ronde.

La route entre Bredene et De Haan est fermée.