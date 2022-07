La Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) annonce la fin de la phase d'avertissement du plan "Fortes chaleurs et pics d'ozone" dès jeudi, grâce à la baisse des températures, selon un communiqué publié mercredi.

Canicule : Fin du plan d'avertissement "Fortes chaleurs et pics d'ozone"

La vague de chaleur de ces derniers jours, combinée à la pollution atmosphérique, a drastiquement fait augmenter le taux de concentration d'ozone dans l'air. Mardi, avec des températures maximales comprises entre 37° et 39°, et au-delà des 40° à la frontière française, le seuil d'information européen sur les concentrations d'ozone, fixé à 180 microgrammes (µg) par mètre cube, a été dépassé dans certaines zones de Belgique. Dans la journée, la plus chaude de cette vague de chaleur, le taux de concentration d'ozone était supérieur à 160 microgrammes par mètre cube sur l'ensemble du pays, dépassant même les 180 microgrammes par mètre cube à certains endroits.

Mercredi, les températures sont redescendues sous la barre des 30°C et les concentrations maximales attendues vont redescendre entre 80 et 140 microgrammes par mètre cube, indique le bulletin de la Cellule (Celine). À partir de ce jeudi, il fera sensiblement moins chaud, avec une température maximale de 24° prévue à Uccle, commune de la Région bruxelloise qui a battu un record de température journalière mardi, de 38.1°.

Les concentrations d'ozone diminueront encore dans les prochains jours et évolueront vers des valeurs normales pour cette période de l'année. À titre préventif, la Cellule, déconseille les efforts physiques intenses entre 12h00 et 22h00 aux personnes âgées, aux enfants et autres personnes sensibles à la pollution atmosphérique, au moins jusqu'à jeudi.