Découvrez les faveurs nobiliaires accordées par le Roi à l’occasion de la Fête nationale

C’est une tradition à l’occasion de la Fête nationale, le Roi accorde une série de faveurs nobiliaires (dix cette année) et distinctions honorifiques (dix également). La liste a été publiée ce mercredi matin au Moniteur belge.

Parmi les heureux élus, on retrouve le couple Charlotte Lhoist (ancienne administratrice du groupe Lhoist) et André Querton (ancien diplomate), investis tous les deux dans des projets philanthropiques. Ils sont faits baronne et baron, tout comme Bernard Gilliot, l’ancien président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), et Cédric Blanpain, lauréat du prix Francqui 2020 (la plus haute distinction scientifique belge).

Hassan Jarfi, dont le fils fut la victime d’un meurtre homophobe, reçoit pour sa part le grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold. Quant à l’écrivain Bart Van Loo et à la directrice de Child Focus, Heidi De Pauw, ils reçoivent le grade de Commandeur de l’Ordre de la Couronne.

Voici la liste complète des faveurs nobiliaires et des distinctions honorifiques, telle qu’elle a été communiquée par le Palais.

Sont faits barons ou baronnes :

Martine Reijnaers : Elle a occupé depuis 1983 diverses fonctions au sein de l'entreprise familiale Reynaers Aluminium. Elle en est présidente du conseil d'administration depuis 2021.

Brigitte Velkeniers-Hoebanckx : Professeure à la Faculté de médecine et de pharmacie du Vrije Universiteit Brussel (VUB). Cheffe du service médical Endocrinologie de l'UZ Brussel. Première femme présidente de l'Académie royale de médecine.

Regina Sluszny : Présidente du Forum der Joodse organisaties, ancienne présidente de l'asbl Het ondergedoken kind. Elle a elle-même été une enfant cachée et en témoigne dans de nombreuses écoles.

Philip Heylen : Ancien conseiller communal et échevin de la ville d'Anvers. Depuis septembre 2016, il est business development manager au sein de la holding Ackermans&van Haaren. Il apporte une contribution particulière au rayonnement économique de notre pays (dossier de la transition énergétique et notamment à travers le développement de la filière hydrogène). Très actif dans le secteur culturel flamand.

Michel Pradolini : Il a d'abord travaillé comme membre d'équipage sur plusieurs navires. Plus tard, il a travaillé pour plusieurs compagnies maritimes et a fondé sa propre entreprise. En 2005, Michel Pradolini est devenu président de l'Olse Merksem SC, qui a été rebaptisé City Pirates Antwerp en 2014, un club de football qui est devenu un projet social de premier plan avec plus de 1 400 membres issus de milieux vulnérables. Par le biais du football, ce projet offre des opportunités aux enfants d'Anvers et leur permet d'acquérir des compétences spécifiques, en prêtant notamment attention à l'égalité et au respect.

Dominique Bron : Ancienne cheffe du service hématologie à l'Institut Jules Bordet et professeure émérite ordinaire à la Faculté de Médecine de l'ULB. Membre titulaire de l'Académie royale de médecine.

Charlotte Lhoist : Ancienne administratrice du Groupe Lhoist. Elle s'investit depuis 20 ans dans le domaine philanthropique en dégageant d'importants moyens financiers dans des projets caritatifs et sociaux.

André Querton : Ancien diplomate. Il s'investit depuis 20 ans dans les domaines de l'édition, des médias et de la philanthropie. Il s'investit dans ce dernier domaine avec son épouse, Charlotte Lhoist. Il s'investit particulièrement pour l'accueil de familles d'enfants malades chroniques et des réfugiés (en coordonnant des projets de rénovation), ainsi que pour le logement social et l'éducation sociale.

Bernard Gilliot : Ancien Executive Vice-President de Tractebel/Suez et ancien Président de la FEB. Il est la cheville ouvrière du projet Reboot4You qui se focalise sur les NEETS – des jeunes sans qualifications qui ne travaillent pas et ne suivent aucune formation – en créant des synergies entre secteur privé et la Défense nationale. Sous sa supervision, un accord-cadre vient d'être conclu pour permettre la formation de centaines de jeunes NEETS.

Cédric Blanpain : Spécialiste en médecine. Chercheur mondialement reconnu pour ses travaux en cancérologie. Lauréat du prix Francqui 2020. Directeur du laboratoire "Cellules souches et Cancer" de la Faculté de Médecine de l'ULB.

Sont nommés au grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold :

Le baron Didier Matray : Avocat. Professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Liège. Ancien régent de la Banque nationale de Belgique. Président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise allemande. Vice-président du Cepani, le centre belge d'arbitrage et de médiation.

Regnier Haegelsteen : Ancien président du comité de direction de la Banque Degroof S.A. Président de la Fondation Saint-Luc (Cliniques universitaires Saint-Luc). Cette fondation collecte des fonds en faveur l'Institut Roi Albert II (institut de cancérologie et d'hématologie) et pour un centre de protonthérapie.

Hassan Jarfi : Il a travaillé comme professeur de religion islamique à l'Athénée Royal Charles Rogier à Liège. Fondateur de la "Fondation Ihsane Jarfi" (créée en 2012 après le meurtre homophobe de son fils) dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de discrimination et le racisme. La fondation œuvre pour l'égalité, contre la discrimination et pour le dialogue contre l'intolérance.

Alicja Gescinska : Elle est écrivaine, productrice de télévision et philosophe à l'université de Buckingham. Elle est vice-présidente de PEN Flandres et VUB Fellow. Elle publie régulièrement des chroniques dans la presse écrite.

Sont nommés au grade de Commandeur de l’Ordre de la Couronne :

Marie-Françoise Plissart : Photographe et artiste vidéo. Elle a renouvelé en profondeur le genre du roman-photo. Son travail sur Kinshasa lui a valu le Lion d'or à la Biennale d'architecture de Venise en 2004.

La baronne Geneviève van der Straten Ponthoz : Elle a joué un rôle crucial durant la Seconde guerre mondiale dans la sauvegarde des enfants cachés du "Foyer Léopold III" situé dans le château de Beloeil. Elle fêtera son centenaire le 21 août prochain.

Bart Van Loo : Écrivain et conférencier. Ses livres et séries radiophoniques – dont le célèbre "Les Téméraires – Quand la Bourgogne défiait l'Europe" et sa biographie sur Napoléon – permettent de mieux faire connaître l'histoire auprès du grand public.

Heidi De Pauw : Criminologue et CEO de Child Focus. Elle a joué à travers son organisation un rôle discret et efficace dans le récent transfert vers la Belgique d'une quarantaine d'enfants ukrainiens handicapés et d'enfants belges des camps de prisonniers syriens.

Ann Van Hoey : Elle a fait ses débuts en tant que céramiste à l'âge de cinquante ans. Entre 2012 et 2018, elle a remporté plusieurs prix à l'étranger. Ses œuvres sont exposées dans des galeries et des musées du monde entier, notamment au MRAH de Bruxelles, au Museum of Arts and Design de New York et au Cheongju International Craft Museum de Cheongju, en Corée du Sud.

Anneleen Leenaerts : Après des études notamment au Conservatoire royal de Bruxelles et à l'École normale de musique de Paris, elle a été nommée harpiste solo de l'Orchestre philharmonique de Vienne et de l'Opéra d'État de Vienne en 2010. Entre 1997 et 2010, elle a remporté 23 prix importants lors de concours internationaux de harpe.