La guêpe "poignard", la plus grande guêpe d'Europe, observée pour la première fois en Belgique

L'ASBL Natuurpunt rapporte ce mecredi 20 juillet 2022 que la guêpe poignard, la plus grande guêpe d'Europe a été observée pour la première fois en Belgique à deux endroits. La Megascolia maculata, est une espèce du sud de l'Europe. Elle est facilement reconnaissable par sa taille d'environ 4 centimètres et son corps entièrement noir avec quatre taches jaunes et sa tête jaune. L'insecte est inoffensif pour l'homme.

Une première observation à Bellegem (Courtrai) a été rapportée le 26 juin dernier à observations.be: il s'agissait d'un spécimen mort retrouvé sur la terrasse d'un appartement d'une personne qui n'était pas allée récemment dans le sud de l'Europe. Un deuxième individu a été retrouvé quelques jours plus tard par l'expert en coléoptères, Arno Thomaes, à Sint-Niklaas. La guêpe s'est brièvement posée sur la fleur d'un artichaut dans son jardin avant de s'envoler. Lorsque la guêpe est revenue, il a pu la photographier. Il s'est avéré être un spécimen femelle de 42 millimètres.

Selon les scientifiques de Natuurpunt, deux observations ne sont pas une coïncidence et l'espèce, comme de nombreux autres insectes, bénéficiera du réchauffement climatique et se déplacera vers le nord. Reste à savoir si elle s'implantera en Belgique.