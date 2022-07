Accueil Actu Belgique Le pic de chaleur est derrière nous mais le répit sera de courte durée: à nouveau 30 degrés attendus dès dimanche Il fera plus respirable pour le reste de la semaine, mais cela risque de ne pas durer. Van Hoof Thibaut ©GUILLAUME JC

On a donc atteint une température record pour un 19 juillet, ce mardi. Et s'il a fait étouffant et que beaucoup de Belges ont eu du mal à le supporter, il va falloir profiter des prochains jours pour souffler. " À partir de ce mercredi, on va...