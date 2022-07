Accueil Actu Belgique Sept degrés de moins grâce à la végétation: comment les arbres rendent la canicule plus supportable La verdurisation des espaces publics permet de rendre les canicules plus supportables. Maïli Bernaerts ©DEMOULIN BERNARD

Les températures exceptionnelles rencontrées ce mardi en Belgique et ailleurs en Europe seront de plus en plus fréquentes à l'avenir en raison du réchauffement climatique. Ce sont les experts du Giec qui le disent. Face à ce constat, adapter nos villes et nos intérieurs pour les rendre plus respirables par temps de fortes chaleurs devient une nécessité. "On ne peut rien faire à proprement parler pour diminuer les températures élevées mais face à des vagues de chaleur de plus en plus importantes, il est possible...