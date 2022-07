Les mots d'Alexander De Croo pour la fête nationale: "La force de notre pays c'est notre diversité"

La Fête nationale bat son plein ce jeudi 21 juillet 2022 à Bruxelles. Le Premier Ministre Alexander De Croo était présent à midi pour l'apéro national qui vise à soutenir l'Horeca impacté par le Covid. "Les deux années Covid n'ont pas été faciles pour l'économie, pour l'Horeca... Maintenant, c'est le premier été où on n'a plus de souci et c'est bien de profiter de la Fête nationale pour se retrouver", a-t-il confié au micro de LN24 avant de rappeler que c'était un moment pour montrer de quoi on était capable dans notre pays. "Avant le défilé national c'était surtout le matériel militaire, maintenant on montre aussi la culture, la diversité... La force de notre pays aujourd'hui c'est qui on est, notre diversité!"