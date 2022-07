Fête nationale: un défilé aérien d'ampleur réduite en raison de la météo

Parmi les appareils qui ont malgré tout pris leur vol, six hélicoptères - trois Agusta A109 et trois NH90 - ont survolé à moins de 200 mètres d'altitude la place des Palais face à la tribune royale, à 16h19 précises. Partis une heure plus tôt de la base aérienne de Beauvechain (Brabant wallon), ces appareils ont survolé à basse altitude les immeubles de l'ouest de Bruxelles avant d'être dépassés par les avions de chasse F-16 et les trois appareils de transport Airbus A400M.

Les deux NH90 en version de transport tactique (TTH) à la livrée kaki se séparent alors de leur compagnon gris, un NH90 en version navale (NFH) qui retourne à Coxyde, d'où ces hélicoptères assurent les missions de recherche et de sauvetage ("Search and Rescue", SAR) en mer du Nord.

A bord se trouvent des familles du personnel de la Défense et quelques journalistes. L'équipage de chaque appareil est composé de deux pilotes et de deux "opérateurs de cabine", responsables de la soute et de certains aspects techniques du vol.

"L'important, c'est que la formation soit la plus belle possible" au moment du passage face au parc de Bruxelles, explique un des pilotes.

Les quatre NH90 en version TTH ont été acquis en 2007, sont opérationnels depuis 2015 et n'ont participé qu'à une seule opération à l'étranger: un déploiement de quatre mois en 2018 au service de l'ONU au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma). Leur sort est toutefois scellé, selon des sources militaires: le retrait des derniers appareils est prévu pour 2024, avant un (trop coûteux) grand entretien.

La succession des NH90 et des Agusta doit être assurée, dans les prochaines années, selon les projets récents du ministère de la Défense, par quinze nouveaux "hélicoptères utilitaires légers" (LUH, en jargon) et, à plus long terme, par huit à dix hélicoptères lourds (HTH).