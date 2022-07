Les cavaliers de la police fédérale qui avaient menacé de ne pas participer au défilé national seront bien présents

"Par respect pour le roi et la fête nationale."

Les cavaliers de la police fédérale qui forment l'escorte royale le jour de la fête nationale participeront bien au défilé national. C'est ce que rapporte Frédéric Fortunato du syndicat SNPS. Les cavaliers avaient menacé de pas participer au défilé ou de le quitter, mais par respect pour le roi et la fête nationale, il n'en sera rien. "Ils remettront une lettre au roi", semble-t-il. Les cavaliers de la police fédérale sont mécontents des négociations sur le remboursement des frais de déplacement supplémentaires occasionnés par le déménagement de la caserne d'Etterbeek à Rebecq dans le Brabant wallon.

L'entente actuelle prévoit une intervention d'un an, mais les cavaliers qui, dans bien des cas, doivent parcourir 40 kilomètres supplémentaires souhaitent que cette intervention soit permanente. Environ septante cavaliers étaient prêts à intervenir le jour de la fête nationale, mais finalement cela n'en est pas arrivé là. "Par respect pour Sa Majesté le Roi Philippe, par respect pour notre fête nationale et nos concitoyens, nous, les cavaliers de l'escorte royale, serons présents", rapporte le SNPS sur Twitter.

"Mais nous n'oublions pas le mépris de notre gouvernement et de notre ministre !Nous avons été autorisés à remettre une lettre au roi après l'avoir accompagné jusqu'à la tribune du défilé national", précise Frédéric Fortunato. "C'est un moyen de désamorcer la crise et de ne pas perturber la fête nationale. Nous espérons que cela ne devienne pas une manœuvre pour ne pas s'attaquer au problème. Nous pensons que le Roi et la fête nationale doivent être respectés mais nous persévérons dans nos revendications. il n'y a pas de solution, des mesures seront prises avec les forces de sécurité lors des prochaines festivités."