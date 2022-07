"C'est le plus gros cadeau jamais fait à Engie": les associations environnementales très critiques sur la prolongation du nucléaire

Georges-Louis Bouchez: "On doit envisager la prolongation de plus que deux réacteurs"

Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, "ce qui était impossible devient possible. Désormais, on doit envisager la prolongation de plus que deux réacteurs", a-t-il commenté vendredi sur Twitter à la suite de l'accord de principe entre l'État belge et Engie concernant la prolongation éventuelle des deux réacteurs nucléaires, Tihange 3 et Doel 4.