Moment insolite lors des festivités du 21 juillet: le roi Philippe s’essaye à la batterie (VIDEO)

Ce jeudi, à l’occasion de la fête nationale, un "Village Sécurité" du SPF Intérieur au Sablon avait été mis à l'honneur par les services de secours et de sécurité.

Durant l'après-midi, le roi Philippe et la reine Mathilde s'y sont rendus. Le village était composé de plusieurs stands comme celui des pompiers, de la Croix-Rouge et de B-Fast, pour ne citer qu'eux.

Mais celui qui a retenu l'attention du roi Philippe est tout autre. En effet, le temps d'un instant, le roi s'est essayé à la batterie avec les percussionnistes courtraisiens du groupe "Kortijk drumt", présents pour l'animation musicale.

Après quelques notes du fameux titre de Queen "We Will Rock You", le souverain s'est laissé aller à jouer un solo, sous les yeux agréablement surpris de la foule.