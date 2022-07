Le Premier ministre s'exprime sur l'accord de principe survenu entre l'Etat belge et Engie. Les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 vont être prolongés pour une durée de dix ans.

Alexander De Croo: "Engie prend en charge les coûts, mais l'Etat définit la manière d'opérer et les montants nécessaires"

La nouvelle est tombée ce vendredi matin, lendemain de Fête nationale : Engie et l'Etat belge ont trouvé un accord de principe concernant la prolongation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une durée de dix ans. "Cet accord est une étape cruciale dans la sécurité d’approvisionnement énergétique de notre pays", commentait à ce sujet le Premier ministre Alexander Dee Croo (Open VLD), lors d'une conférence de presse organisée ce matin, rappelant le contexte particulièrement compliqué du secteur de l'énergie pour le moment. "C'est un bon accord pour notre pays. Il définit clairement qui est responsable de quoi."

Accompagné de la ministre fédérale de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen), le chef du gouvernement a apporté des précisions concernant cet accord, dont la version définitive est attendue en fin d'année. "L'énergie est cruciale pour tous les secteurs, et il est crucial de pouvoir établir une plus grande stabilité de son approvisionnement. Engie et l'Etat belge vont y travailler ensemble."

Une structure commune sera créée pour chapeauter la prolongation des deux réacteurs, même si l'Etat belge "n'en sera pas l'exploitant", rappelle-t-il. "Nous entrons dans le capital. De cette façon, nous ancrons les centrales dans notre pays. Nous pourrons ainsi mieux maîtriser les décisions stratégiques, voire de sécurité nationale qui sont liées. Nous combinons deux mondes : l'exploitation et les décisions stratégiques, qui ont des répercussions économiques sur notre pays."

Augmenter notre indépendance

Concernant le démantèlement des centrales et la gestion des déchets, Alexander De Croo a confirmé que les coûts seront entièrement supportés par l'exploitant, même si le cadre ainsi que les engagements financiers à prendre devront encore être définis. "On s'oriente vers le modèle allemand : Engie prend en charge les coûts, mais l'Etat définit la manière d'opérer et les montants nécessaires."

Au fil de ses interventions, le Premier ministre a insisté sur "l'importance d'avoir plus d'emprise" sur un secteur "stratégique", alors que le secteur de l'énergie revêt actuellement une importance particulière.

De son côté, la ministre de l'Energie insistait sur le besoin de renforcer notre indépendance énergétique, notamment vis-à-vis de l'importation d'énergies fossiles. Elle citait l'insécurité provoquée par la guerre en Ukraine, prenant l'exemple de l'Allemagne, prise en otage par la Russie et le gazoduc Nord Stream 1.