Prolongation du nucléaire: la facture à venir est renvoyée vers la collectivité, selon le PTB

Le gouvernement a franchi les lignes rouges qu'il s'était fixées dans le dossier de la prolongation de deux réacteurs nucléaires, estime vendredi le PTB après l'annonce d'un accord de principe entre l'État belge et Engie Electrabel.

"Les coûts de la prolongation sont répercutés sur la classe travailleuse. Avec cet accord, le gouvernement se met à plat ventre devant Engie-Electrabel", a déclaré la cheffe de groupe à la Chambre.

Le gouvernement avait assuré qu'il ne deviendrait pas l'exploitation des centrales et ne paierait pas pour les déchets nucléaires. Or, en créant une société dont le capital sera détenu à parts égales par l'État et Engie dans laquelle seront placés les deux réacteurs, il s'écarte de ces principes, jugent les communistes.

"Se cacher derrière le prétexte que le gouvernement n'est donc pas l'exploitant direct, c'est vraiment du bla-bla politicien. Il a été démontré à maintes reprises que, dans ces partenariats public-privé, les bénéfices sont pour le secteur privé, les pertes pour la société", a souligné Sofie Merckx.

Qui plus est, en annonçant que, dans le cadre des discussions, un montant sera défini pour couvrir le coût de la gestion des déchets nucléaire, le gouvernement fait aussi marche arrière, aux yeux du PTB.

"Le gouvernement écrit que 'le coût des déchets nucléaires est à la charge de l'exploitant', mais, en même temps, il admet qu'au-delà d'un certain montant maximum prédéterminé, il paiera tous les coûts supplémentaires. Les experts affirment que ces coûts sont aujourd'hui sous-estimés. Cette déclaration d'intention fera donc peser à l'avenir la facture sur le contribuable", a ajouté la cheffe de groupe.

L'annonce d'"un accord de principe" avec Engie Electrabel, que ce dernier qualifie plutôt de "déclaration d'intention", ne rassure pas non plus le PTB, qui y voit le signe que l'État devra faire de nouvelles concessions. "La multinationale en veut toujours plus", a encore dit Mme Merckx.