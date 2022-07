Retour en images sur le concert et le feu d'artifice de la fête nationale: "Vive la Belgique, leve België, es lebe Belgien!"

Environ 60.000 personnes se sont rassemblées dans le parc du Cinquantenaire jeudi soir pour le concert et le feu d'artifice de la fête nationale, a rapporté la police de Bruxelles. Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de la princesse Éléonore et des princes Gabriel et Emmanuel, étaient présents.

Le feu d'artifice se déroulait sur la place des Palais les années précédentes, mais a été déplacé dans le parc du Cinquantenaire cette année. Un concert gratuit intitulé "La Belgique fait la fête" et présenté par des animateurs de différentes chaînes belges y a également été organisé pour la première fois. Divers artistes se sont produits à partir de 21h00, parmi lesquels Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs et Yong Yello.

Peu avant 23h00, le couple royal et trois de ses enfants sont apparus sur scène, et le roi Philippe s'est brièvement adressé au public.

"Bonsoir à tous et bonne fête nationale", a déclaré le monarque. "Nous sommes heureux d'être ici avec vous et de pouvoir faire la fête avec vous et avec les artistes. Merci aux artistes pour cette magnifique soirée et à vous tous d'être venus si nombreux. Merci d'être là pour célébrer cette belle fête nationale. Vive la Belgique, leve België, es lebe Belgien!"

Le court discours du Roi a été accueilli par des acclamations et des applaudissements nourris.