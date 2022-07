De Croo fustige l'attitude de certains membres du gouvernement à propos de l'accord sur les pensions: "Ils ont réagi de manière impulsive"

La semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, les discussions sur la réforme des pensions ont accouché d'un accord. Mais ce dernier ne fait pas l'unanimité, et depuis, plusieurs membres du gouvernement, dont des vices-Premiers ministres, ont exprimé leur mécontentement. Ils jugent l'accord "pas assez grand", et pensent pour la plupart qu'il ne "va pas assez loin", voire qu'il est un "non-accord".

Pour Alexander De Croo, ces réactions parfois enflammées de la part des membres de la Vivaldi ne devraient pas être si impulsives. "Je pense qu'il manque un peu de sérieux dans toute cette discussion", a déclaré le Premier ministre sur VTM ce dimanche midi. Il estime que les membres du gouvernement présents lors des négociations devraient défendre le deal conclu. "Quand un accord est décidé au cours d'une réunion, il faut le défendre en dehors de celle-ci aussi [...] C'est aussi un peu mon rôle de rappeler les règles du jeu, à savoir: quand tu conclus un accord, tu dois également le défendre", a-t-il martelé, le visage fermé. Pour lui, "un certain nombre de vice-Premiers ministres ont réagi de manière un peu impulsive".

"Cet accord est pour moi un premier pas très important", a ajouté De Croo, qui juge qu'en temps de crise comme maintenant - avec la crise énergétique, celle du Covid et la guerre en Ukraine notamment -, "ce n'est pas le moment de tout mettre en attente et d'immobiliser à nouveau le pays". "Nous ne pouvons pas nous permettre de nous occuper maintenant des différends entre la Wallonie et la Flandre ou des choses comme cela. Aujourd'hui plus que jamais, en tant que gouvernement, nous devons être là pour tout le monde et dans tous les domaines", a conclu le Premier.