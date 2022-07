Des taux d'occupation élevés dans les hôtels et campings de la Côte

Westtoer et les hôtels du littoral ont relevé un taux d'occupation d'environ 95 % pour la majorité des hôtels pendant tout le week-end. Les campings affichaient presque tous complet et les maisons de vacances étaient presque toutes louées. Au total, Westtoer a enregistré plus ou moins 1 million de nuitées entre le mercredi soir et le samedi soir (nuitées dans des hôtels, mais aussi dans d'autres types d'hébergement tels que les maisons de vacances, les campings, les résidences secondaires et autres logements).

Le taux d'occupation des hôtels pendant le week-end prolongé a atteint son pic la nuit du jeudi au vendredi, avec 95 % des chambres d'hôtel réservées.

Le nombre de réservations en provenance de l'étranger a doublé cette année. Comparée au 21 juillet de l'année dernière, la part des réservations étrangères passe de 13 % à 26 % cette année.

Westtoer estime en outre à 340.000 le nombre de touristes d'un jour qui se sont rendus à la Côte.

Plus tôt dans la semaine, la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet a marqué un autre record avec un taux d'occupation des hôtels d'environ 95 %. Une conséquence des températures historiques annoncées pour le reste du territoire, selon l'office du tourisme. Il apparait que de nombreux touristes d'un jour ont probablement décidé de réserver une ou deux nuits supplémentaires et de prolonger leur séjour au bord de mer alors que ce n'était pas dans leurs plans de départ, explique Westtoer.

Sur l'ensemble de la Côte, 1,7 million de nuitées ont été comptabilisées au cours de la semaine dernière (du dimanche au samedi, sept nuits).