Une vingtaine de passagers coincés dans un train près de Landen

Le train et sa vingtaine de passagers est à l'arrêt depuis 20 h 30. Le train en provenance de La Panne devait terminer son trajet à Landen. La compagnie de transport assure "chercher une solution pour le problème et les passagers dès que possible".

L'incident a engendré une interruption du trafic ferroviaire entre Louvain, Landen et Hasselt. La SNCB a déployé des bus de remplacement.

Les pompiers ont également indiqué qu'un petit incendie entre les wagons du train avait dû être éteint.