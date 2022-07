Plus de 100 personnes embarquent à bord d’un avion Ryanair, limité à 98 sièges: "Ceux qui n’avaient pas de place sont restés debout"

C'est une période compliquée que vit Ryanair en ce moment. Entre les grèves et les annulations de dernière minute, les passagers ne savent plus à quelle sauce ils seront mangés.

Ce lundi 25 juillet, plusieurs passagers d'un vol de Charleroi à destination de Comiso, en Sicile, ont eu une nouvelle mauvaise expérience: il n’y avait plus de places assises dans l’avion !

Lorsque l'avion était prêt à décoller, 106 personnes se trouvaient à bord alors que celui-ci ni disposait que de 98 places...

"Les gens qui n'avaient pas de place sont restés debout, nous sommes restés coincés comme ça pendant une heure", raconte un passager à nos confrères de Sudinfo.

Suite à cette incompréhension, on a fait savoir aux voyageurs qu'ils devaient débarquer et embarquer à nouveau dans un autre avion, qui pouvait disposer des 106 personnes présentes. "On est tous descendus sur le tarmac, on est restés dehors, il faisait chaud, on n'a pas eu un verre d'eau. [...] On a décollé avec plus de deux heures de retard", fulmine le passager.



Ryanair n’a pas communiqué sur cet incident.