Agriculteurs et chasseurs en ont marre des dégâts: "Il faut enfin nous autoriser à abattre beaucoup de corneilles, de choucas, de corbeaux et de pies"

Le nombre de résidents en maisons de repos a diminué en Wallonie et davantage à Bruxelles

Le nombre de personnes résidantes en maison de repos en Wallonie et à Bruxelles a sensiblement diminué en particulier dans la catégorie des personnes les plus autonomes, confirme une étude réalisée par le Conseiller expert à la Fédération des CPAS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, Jean-Marc Rombaut. Globalement, le recul est plus sensible à Bruxelles où il concerne toutes les catégories de résidents.