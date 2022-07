Nouveau record: les partis politiques belges n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui

Il s'agit là d'un record et ce montant a presque triplé en vingt ans. Avec 34,9 millions d'euros, la N-VA est de loin le parti le plus riche. Elle possède plus du double du PS (16,6 millions d'euros), en 2e position. Viennent ensuite le Vlaams Belang (15,4 millions), le MR (13,6 millions) et le CD&V (13,4 millions).

Ces montants sont en partie le fruit de dotations de l'État qui dépendent des résultats aux élections. Au total, les partis belges ont reçu 75,2 millions d'euros de subsides en 2021, également un montant record, contre 73,6 millions d'euros en 2020.