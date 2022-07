À partir du 1er août, consulter son médecin généraliste par téléphone ne sera plus gratuit

Durant la pandémie de Covid-19, l'INAMI avait mis en place un système de remboursement pour les consultations à distance. Les médecins généralistes pouvaient facturer 20€ pour les consultations téléphoniques afin de trier les éventuels cas de coronavirus et assurer la continuité des soins pour les autres patients.

Ce montant avait été entièrement pris en charge par les caisses d'assurance maladie.

A compter du 1er août, les médecins ne pourront plus facturer que 10,38€ pour une consultation téléphonique et 23,06€ pour un appel vidéo. Désormais, le patient devra payer un montant de sa propre poche: respectivement 2 et 4€. Pour les patients ayant droit à un remboursement, cette participation sera ramenée à 1€.

A titre de comparaison : pour une consultation en cabinet médical, la participation du patient est de 4 à 6 euros

Il existe quatre conditions pour le remboursement des consultations à distance : le patient doit avoir préalablement consulté le médecin concerné ou avoir été référé par un autre médecin, la consultation est à la demande du patient, le médecin doit avoir accès pendant la consultation au dossier médical du patient , et dans le cas d'une consultation vidéo, la connexion doit être sécurisée