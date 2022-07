Hadja Lahbib au coeur d'une polémique: le gouvernement ukrainien refuserait qu'elle se rende sur son territoire

Hadja Lahbib (MR), la nouvelle ministre des Affaires étrangères, est au cœur d'une controverse. La crédibilité de la nouvelle ministre se retrouve aujourd'hui entachée en raison d'un voyage et de déclarations qu'elle avait tenues lorsqu'elle était encore journaliste. En juillet dernier, Hadja Lahbib s'était rendue en Crimée pour assister à un festival organisé par "Les saisons russes", une initiative de propagande du gouvernement russe. On retrouvait d'ailleurs parmi les organisateurs une institution dirigée par l'une des filles du président russe, Vladimir Poutine.

Pour rappel, la Crimée a été annexée en 2014 de manière illégale par la Russie. La communauté internationale n'a d'ailleurs jamais reconnu cette annexion et a continué à considérer la Crimée comme un territoire ukrainien. Sur le site des Affaires étrangères belges, il est d'ailleurs stipulé que l'Ukraine "n'accepte pas" le transit par la Crimée depuis la Russie. Et c'est là que les choses se compliquent pour Hadja Lahbib. De retour de son voyage, elle avait fait plusieurs déclarions sur les réseaux sociaux. Elle avait ainsi parlé d'un voyage inoubliable et avait révélé avoir utilisé un visa russe. Elle n'avait donc pas suivi la procédure ukrainienne plus complexe.

De plus, lors d'une interview qui a suivi ledit voyage, la journaliste a mentionné une visite en Russie et non en Ukraine. Des mots qui ne passent pas pour les Ukrainiens.

Un représentant officiel de l'Ukraine a déclaré anonymement à nos confrères du Standaard que le pays "prend l'incident au sérieux". Dès lors, la ministre ne pourrait pas se rendre en Ukraine prochainement comme elle le souhaitait et encore moins rencontrer des hauts responsables comme le président Zelensky. De son côté, l'ambassade d'Ukraine en Belgique a fait savoir qu'elle attendait la position officielle de Kiev sur le sujet, qui devrait être communiquée avant la fin de la semaine.