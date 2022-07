Lifting d’été sur vos trottoirs: Bpost remet ses boîtes aux lettres rouges à neuf !

L'été, c'est souvent la période des grands travaux sur les routes. Et sur les trottoirs aussi, une remise à neuf est parfois nécessaire. C'est vrai aussi pour les boîtes aux lettres rouges de Bpost. Si elles font partie du paysage depuis des décennies, elles ont tendance à disparaître avec la la baisse du courrier. D'autres arrivent en fin de vie et ont besoin d'un coup de neuf. "Il y a 10 000 boîtes aux lettres rouges en Belgique, dont 5030 en Wallonie et Bruxelles. Elles sont généralement en place depuis de nombreuses années, rappelle Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost. Une étude interne menée en 2019 a montré que plus de la moitié des 10 000 boîtes aux lettres rouges devaient idéalement être remplacées ou remises en état dans un futur proche. C'est un projet que nous sommes en train d'accomplir, mais cela prend du temps. Bpost a déjà bien avancé dans ce processus de remise à neuf, mais il ne sera pas finalisé avant le début de l'année prochaine."

Et ces nouvelles boîtes aux lettres sont-elles différentes des anciennes ? "Où en est-on ? Plus de 5 500 boîtes ont été restaurées ou remplacées (plus de 4 000 ont été restaurées, le reste a été remplacé par de nouveaux modèles). Au mois d'août, une centaine de boîtes bornes va être restaurée. Les boîtes aux lettres abîmées sont soit remplacées (et mises à la casse) par des boîtes en inox de bonne qualité (et donc durables), soit nettoyées, poncées, traitées et repeintes dans nos ateliers. Combien de neuves ? Sur les 5 500 boîtes remplacées, +- 1 000 étaient des neuves, les autres ont été restaurées", apprend-on.