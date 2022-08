Le mercure va s'échauffer ce mercredi, jusqu'à 34 degrés attendus

Une après-midi chaude et ensoleillée, mais voilée de quelques nuages d'altitude, est dans les starting blocks, avec des maxima compris de 25°C à la mer et en Hautes Fagnes à 30°C dans le centre, selon les prévisions mardi de l'Institut royal météorologique. Mercredi, le mercure chauffera de quelques degrés supplémentaires et une partie du pays se retrouvera en alerte jaune de chaleur. Mardi, la brise sera modérée, sauf à la Côte où le vent soufflera avec force. En soirée, le ciel restera serein. Quelques nuages bas pourraient toutefois moutonner au littoral vers l'aube. Les minima hésiteront entre 14°C et 19°C, sauf en Ardenne où il fera un tantinet plus frais (10°C).

Le soleil se lèvera du bon pied mercredi, se laissant nonchalamment distraire par quelques champs nuageux ci et là, particulièrement à la Côte. Ensuite, le mercure grimpera pour atteindre 26°C en bord de mer, 28°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 32 ou 34°C dans le centre. L'éventail sera de sortie pour s'accorder un peu de fraîcheur, Éole étant aux abonnés (presque) absents.

La chaleur perdurera jeudi, tout comme l'alerte jaune de l'IRM. L'Hexagone enverra des nuages déverser quelques gouttes sur le Plat pays, peut-être ponctuées d'un orage. Le littoral se rafraîchira sous 22°C de maxima, tandis que, sous 35°C, la Lorraine belge cuira.

Des averses orageuses viendront donner le change vendredi et rasséréner un thermomètre calmé vers les 19°C à 26°C.