Groen réclame une taxe à 3 000 euros sur les vols en jet privé: "Il existe d'autres alternatives"

Tout étonnant que cela puisse paraître en cette période d’inflation, les vols en jet privé ont la cote. S’envoyer dans les airs au tarif millionnaire est visiblement un luxe qui séduit de nombreux usagers. Selon Eurocontrol, l’organisme de surveillance du trafic, l’aviation d’affaires a quasiment doublé sa part de marché par rapport à 2019 pour monter à 12 % du transport aérien en 2021. Selon le site spécialisé PrivateFly, 8 % de tous les vols effectués en Europe sont des vols privés. Et 40 % de ces vols sont effectués à vide, sans doute pour aller chercher le client à transporter.

Pour Groen, ces voyages représentent une aberration sur le plan écologique. Raison pour laquelle la coprésidente des écologistes flamands, Nadia Naji, plaide pour l’introduction d’une mesure qui viendrait freiner cet engouement. Cette mesure prendrait la forme d’une taxe.

"Un vol moyen de quatre heures en jet privé émet autant de CO 2 qu'un Européen moyen sur une année entière. En période de crise climatique gigantesque, nous tenons pour acquis que quiconque choisit un jet privé compense ses émissions excessives", déclare la Bruxelloise au journal Het Laatste Nieuws.

Actuellement, les jets privés sont presque totalement exonérés d’impôt, car ils ne sont pas soumis à l’échange de quotas d’émission européens et le kérosène est exonéré d’impôt. La taxe de vol, introduite par le gouvernement fédéral Vivaldi au début de cette année, ne s’applique qu’aux vols qui dépassent les 500 kilomètres. Cette taxe s’élève à un maximum de 10 euros. Ce qui est clairement insuffisant, aux yeux de Nadia Naji qui s’inspire de l’exemple suisse.

Pour les vols privés et d'affaires en partance de la Suisse, la loi sur le CO 2 révisée prévoit une taxe d'incitation. Cette taxe due varie entre 500 et 3 000 francs par vol et selon la distance et le poids de l'avion. Suivant la même idée, Nadia Naji propose une taxe de 3 000 euros sur les vols en jet privé en partance de la Belgique. Pour avoir un ordre d'idée, un vol Bruxelles-Berlin en jet privé varie entre 7 000 et 20 000 euros.

Selon l'ONG Transport et Environnement, un vol en jet privé est dix fois plus polluant qu'un vol commercial. "Les jets privés pompent d'énormes quantités de CO 2 dans l'air, alors qu'il existe des alternatives. Quiconque opte pour un jet privé devra contribuer aux émissions supplémentaires", poursuit chez HLN la coleader des verts flamands qui espère voir cette proposition se transformer en loi belge pour ensuite se propager à l'échelle européenne.

Comment Nadia Naji pourra concrétiser cette proposition ? Cela reste encore à déterminer, sachant que la jeune coprésidente ne siège dans aucun parlement. Mais chez Groen, l’idée percole positivement car ces taxes pourraient rapporter des dizaines de millions à l’État. Des sommes qui seraient par la suite réinvesties dans une autre forme de mobilité, plus terre à terre, à savoir le train bien évidemment.