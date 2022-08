Aides corona: l'Etat cherche encore à récupérer plus de 100 millions d'euros indûment perçus

En juin, David Clarinval nous apprenait déjà que plus de 200 millions des 5,5 milliards d'euros d'aides que le gouvernement fédéral avait octroyés pour aider les entrepreneurs à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus avaient été récupérés. Il s'agissait de près de 213 millions d'euros sur 265, d'après les chiffres de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Cela revient donc à 5 % des aides attribuées aux indépendants, pour remettre ces chiffres en perspective, et tout ne résulte pas de fraude volontaire.

Fraude et erreurs administratives : plus de 9000 enquêtes

Il existe évidemment des cas de fraude pure et simple, comme celui du Français de 46 ans condamné à 5 ans de prisonà Bruxellesdans le dossier de la « méga fraude aux aides corona », qui avait mis en place un système de détournement des aides. De nombreuses suspicions planaient aussi, comme dans le cas, en novembre 2021, d'une entreprise de tracing en Flande qui aurait hypothétiquement facturé des prestations n'ayant pas eu lieu.

Mais, après plus de 9000 enquêtes, il a été observé que « après contrôle a posteriori, il a été constaté que des indépendants ont, sans mauvaise intention, donné de mauvaises infos ou des infos incomplètes à leur caisse d'assurances sociales lors de la demande de droit passerelle». La volonté de frauder n'était donc pas forcément toujours là.

Les 9347 enquêtes ouvertes le 30 avril par l'INASTI s'étaient conclues sur la découverte de 2471 enquêtes dans lesquelles se retrouvaient des fraudes, abus ou irrégularités.

Pour d’autres situations, le montant n’avait pas dû être reversé puisque la fraude avait été repérée avant même le paiement des indemnités.

Ces enquêtes fructueuses ne traitent bien-sûr pas que de prestations relatives au droit passerelle des indépendants puisque le chômage économique a aussi été concerné, ainsi que les cotisations sociales des employeurs et d’autres irrégularités.

Ce qui a été récupéré et ce qui reste encore à l’être

Le cabinet de Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Economie et de l’Emploi, explique à nos confrères de Sudinfo qu'il « s'attend à récupérer 77.235.000 € au total en 2022 », montant qui ne concerne pas uniquement l’INASTI mais aussi l’ONSS, l’ONEM et d’autres. On sait que « plus de 36 millions (36.304.699€) ont déjà été récupérés en juillet », d’après le cabinet.