Météo: bref épisode orageux avant le retour du soleil pour le week-end

Aujourd'hui, le ciel sera changeant à très nuageux avec quelques averses sur l'ouest. Dans l'est et le sud du pays, d'intenses averses éventuellement orageuses seront temporairement encore possibles. En cours de journée, le temps deviendra sec partout et les éclaircies s'élargiront, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent deviendra modéré, et à la mer assez fort, de nord à nord-ouest. Les maxima ne dépasseront pas les 18°C en Hautes Fagnes et 23 ou 24°C en Campine.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et le ciel sera peu nuageux à serein en beaucoup d'endroits. En Ardenne, les nuages seront toutefois plus nombreux. Au littoral, quelques nuages bas pourront faire leur apparition en fin de nuit. Les températures chuteront vers des valeurs de 6 à 13°C dans l'intérieur du pays, et autour de 15°C en bord de mer. Le vent modéré de nord deviendra faible sans direction privilégiée.

Samedi, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques cumulus dans l'intérieur des terres en cours de journée. A la Côte, des nuages bas en provenance de la mer seront possibles en matinée. Les maxima varieront de 19 à 24°C, sous un vent modéré de nord à nord-est.

Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec éventuellement quelques nuages élevés voire l'un ou l'autre petit cumulus. Les maxima varieront entre 20 et 25°C. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur nord est.