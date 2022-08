Accueil Actu Belgique A coups de cocktails molotovs et jets de pavés, les pompiers ciblés dans les quartiers chauds: "Comme si on était associés à la police" Les services de secours doivent être escortés par un important dispositif policier dans certains quartiers. Témoignage. Arnaud Farr Journaliste ©Shutterstock

Agressions physiques et verbales, menaces voire guets-apens. Les pompiers sont de plus en plus souvent la proie d’incidents lors de leurs interventions dans certains quartiers chauds en Belgique, et principalement à Bruxelles. Il y a dix jours, les pompiers sont...