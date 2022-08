Accueil Actu Belgique A peine 13 communes wallonnes doivent limiter leur consommation d’eau : "Ce devrait être une mesure régionale" 13 communes wallonnes ont pris un arrêté de police visant la consommation d’eau. Gauvain Dos Santos ©Shutterstock

Face aux hausses de températures et en l’absence de pluies, plusieurs communes wallonnes ont pris des arrêtés de police visant à limiter la consommation d’eau de distribution. Il s’agit de Stoumont, Rochefort, Durbuy, Libin, Libramont, Chimay, Theux, Bouillon, Léglise, Habay, Pepinster, Vresse-sur-Semois et Saint-Hubert. Et quatre communes font l’objet d’une surveillance : Jalhay, Vielsalm,...