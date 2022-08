Pas de mesures supplémentaires contre la sécheresse en Flandre pour le moment

"La situation est effectivement grave, mais nous restons en code orange", a indiqué Katrien Smet, porte-parole de l'Agence flamande de l'environnement (VMM). "Nous sommes mieux préparés contre la sécheresse qu'il y a quelques années. Nous disposons de plus de chiffres, il existe un cadre de réflexion, un plan stratégique pour l'approvisionnement en eau et de nombreuses actions sont menées dans le cadre du Blue Deal de la ministre Demir", a ajouté la porte-parole de la VMM. "Cela porte ses fruits, mais la situation est grave et nous devons certainement continuer à utiliser l'eau dont nous disposons avec parcimonie."

Les mesures prises par la Vlaamse Waterweg lundi restent d'application. Les navires seront regroupés pour les traversées d'écluses afin de réduire les pertes d'eau.

La cellule sécheresse de la Région flamande se réunira à nouveau le jeudi 18 août. Ce comité est composé de gouverneurs mais aussi de représentants dans le domaine de l'eau et de sa gestion notamment au sein des pouvoirs publics. Il se réunira chaque semaine pour évaluer la situation.

La VMM demande que l'eau potable soit utilisée avec parcimonie bien que son approvisionnement soit encore suffisant actuellement. "Tout le monde devrait faire preuve de créativité pour économiser l'eau, même les villes et les communes peuvent montrer l'exemple. Nous ne savons pas combien de temps la sécheresse va durer", a souligné Katrien Smet.