Salmonelle dans des produits Barry Callebaut: la production a repris sur le site de Wieze

L'activité avait dû être mise à l'arrêt en raison de la détection de salmonelle sur le site fin juin. Le démarrage se fera progressivement. Il faudra quelques semaines avant que la pleine capacité de l'usine soit atteinte, indique l'entreprise belgo-suisse. "Nous pourrons commencer à livrer des produits à nos clients cette semaine. Pour l'instant, cela ne concerne qu'un nombre limité de lignes de production et donc un volume assez faible. Néanmoins, ces livraisons sont une étape importante, car il s'agit de la première réalisation dans notre approche échelonnée. Dans les semaines à venir, nous serons en mesure de libérer plus de lignes de production afin de revenir à un niveau de production normal", explique un porte-parole du fabricant dans un communiqué.

"Nous restons prudents car il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous ne savons ainsi pas comment l'équipement va réagir lorsque tout sera relancé", ajoute-t-il.

Plusieurs tonnes de chocolat ont dû être détruites en raison de la salmonelle, cette bactérie qui provoque fièvre et diarrhées, voire une infection plus grave. Une enquête interne et des tests en laboratoire ont montré qu'un lot de lécithine (une matière première) était à l'origine de la contamination. L'entreprise productrice de ce lot contaminé est hongroise et c'est une entreprise tierce qui avait emmené le lot à l'usine de Wieze, avait indiqué l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

L'usine de Wieze, où travaillent 600 personnes et présentée comme la plus grande fabrique de chocolat au monde, fournit du chocolat comme matière première à des artisans qui le retravaillent. Les produits ne sont pas directement accessibles au grand public.

Après une opération de nettoyage "sans précédent", l'activité peut donc reprendre mais l'incident aura un impact sur la disponibilité de certains produits, avertit encore l'entreprise. "Il n'est pas impossible qu'il y ait des insuffisances dans l'offre sur le marché, certains produits chocolatés ne pouvant être fournis par Barry Callebaut. Il s'agit principalement de produits saisonniers, par exemple pour la Saint-Nicolas. Ceux-ci sont classiquement fabriqués entre août et septembre."