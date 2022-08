Trains: pour éviter de voyager debout durant la canicule, il faut réserver sa place

Chaque été, lorsque le thermomètre passe la barre des 30 °C, des témoignages de mésaventures douloureuses reviennent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Gares bondées, voyageurs entassés dans des wagons sans air conditionné, passagers assoiffés…

Pour éviter de vivre ces situations dramatiques, la SNCB recommande vivement aux voyageurs de réserver leur place assise et de contrôler l’application pour que leur voyage soit le plus confortable possible. En effet, lorsque les canicules s’abattent sur la Belgique, la SNCB adapte automatiquement son offre.

En cas de fortes chaleurs, la société des chemins de fer belge prévoit que la demande de voyageurs vers la côte augmente de façon importante, raison pour laquelle elle affrète des trains supplémentaires pour et depuis la mer du Nord. "Depuis le début de l'été, la SNCB a mis en place une offre plus que conséquente par rapport aux besoins", explique Véronique Piraux, attachée de presse.

"Si la météo s’y prête, on peut mettre en place des trains supplémentaires. Pour éviter les tracas, il est préférable pour le voyageur de vérifier les horaires en temps réel sur notre application. Cela permet également de connaître les prévisions d’occupation de votre train."

L'idéal est de réserver en évitant les heures de pointe. Ajoutons que les trains belges ne sont pas tous équipés d'air conditionné. Raison pour laquelle il est conseillé aux voyageurs de s'équiper de boissons et de nourriture. "Si un train devait être bloqué en période de canicule, nos équipes doivent pouvoir apporter des boissons aux voyageurs. Mais tout est question de disponibilité. On ne sait jamais ce qui pourrait empêcher le personnel d'accéder aux passagers."