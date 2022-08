Météo: combien de temps durera la vague de chaleur en Belgique? Peut-on s'attendre à de nouveaux records de températures?

Le mercure a franchi la barre des 25 degrés à Uccle mardi, marquant probablement le début d'une vague de chaleur, analyse le météorologue de l'IRM David Dehenauw. Elle peut durer sept à huit jours. A Uccle, 27,1 degrés ont été mesurés vers 16h30. La température dépassera les 30 degrés dans les prochains jours, entraînant sans doute une vague de chaleur.

Pour qu'une période soit considérée comme vague de chaleur en termes météorologiques, il faut enregistrer à Uccle un minimum de cinq jours consécutifs avec une température d'au moins 25 degrés, dont au moins trois de 30 degrés ou plus.

Selon les prévisions actuelles, ces seuils seront atteints et la vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu'à lundi ou mardi. L'IRM s'attend ensuite à des températures moins élevées et à des précipitations.

L'IRM a placé le pays en code orange et conseille à la population de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de fractionner ses portions alimentaires, de privilégier des endroits frais et de fermer portes et fenêtres pour éviter la chaleur extérieure.