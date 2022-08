Météo : La barre des 30 degrés devrait être franchie cet après-midi

Il fera plus de 30 degrés en divers endroits du pays ce mercredi après-midi, avant que les températures ne progressent encore quelque peu au fil des jours, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM). Le temps sera sec, ensoleillé et chaud mercredi avec des maxima de 27 à 31 degrés dans l'intérieur du pays et de 25 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré, de secteur est à nord-est, mais sera assez fort à la mer.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera bien dégagé et les températures descendront vers des valeurs de 12 ou 13 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et 18 à 19 degrés dans les grandes villes.

Jeudi, soleil et chaleur resteront au programme. Les maxima varieront de 28 à 32 degrés dans l'intérieur du pays (voire localement 33 degrés), sous un vent faible à modéré d'est à nord-est. A la Côte, une brise de mer empêchera les températures de dépasser les 25 degrés