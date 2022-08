Accueil Actu Belgique Les car-washs décriés: ils restent ouverts… dans les communes en pénurie d’eau ! Ils restent ouverts dans les communes en manque d’eau. Yannick Natelhoff Journaliste

De plus en plus de voix s'élèvent face à ce qui semble être une aberration : alors que les citoyens des communes touchées par les restrictions d'eau ne peuvent plus arroser leurs jardins, les car-wash tournent à plein régime. La question suscite bien des réactions sur les réseaux sociaux. "Laver sa voiture n'est pas une nécessité...