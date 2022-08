One Piece : Red : à Bruxelles, une salle chaude mais pas de débordement

Après des débordements dans certaines salles en France lors de son avant-première, le film événement One Piece Red est officiellement sorti au cinéma ce mercredi. Au White Cinema Docks, à Bruxelles, la séance du soir en version originale sous-titrée s’est déroulée dans une ambiance chaude, sans qu’aucun problème ne soit à signaler.

Pour rappel, dans le sud de la France, plusieurs incidents ont émaillé les avant-premières du quinzième film dérivé du manga et de l'animé d'Eiichirō Oda. De nombreuses vidéos prises lors de la séance du dimanche 7 août au cinéma Pathé La Joliette de Marseille montrent des fans en délire, hurlant devant une scène majeure du film. Les différentes images révèlent des spectateurs qui lancent des pop-corns, enlèvent leurs t-shirts ou courent pour se mettre devant l'écran. Des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, notamment Twitter et Tik Tok. À Bordeaux, le film a été cette fois-ci interrompu par un spectateur mécontent qui a déclenché l'alarme incendie du cinéma, entraînant l'interruption du film.

À Bruxelles, la séance du soir de One Piece : Red au White Cinema Docks, aucun débordement n’a été à signaler. Dans une salle archi-comble, les fans de l’animé japonais ont bruyamment exprimé leurs émotions à plusieurs reprises, sans pour autant tomber dans la surenchère. Des applaudissements, des cris de joie ou de surprise, mais aussi des huées, le film n’a pas laissé les spectateurs belges indifférents.

À la sortie de la salle, néanmoins, les avis étaient partagés. Alors que des acclamations fournies ont retenti à la fin du film, certains fans de la première heure étaient mitigés. C'est le cas de Noah, qui suit les aventures de Luffy et de son équipage depuis plus de 10 ans : "Je suis hyper déçu du film. J'étais venu voir One Piece, pas une comédie musicale". En cause, la surabondance de chansons du personnage d'Uta, jusqu'à l'overdose, en témoignent les huées fournies vers la fin du film, alors que la chanteuse, fille du pirate Shanks le Roux, entamait un énième refrain. Un avis que partage Julien, venu avec ses amis pour "s'en mettre plein les yeux", et qui est reparti "dégoûté".

D'autres, en revanche, sont sortis satisfaits de la salle. Mehdi et son frère Rayan se sont "beaucoup amusés" devant le film, soulignant une fin "incroyable et inattendue". Maxime et Lucie ont eux aussi passé un bon moment, sans pour autant ressortir de la séance avec les étoiles dans les yeux : "C'était plutôt cool. Ce n'est pas le film du siècle, mais c'est un bon divertissement. On savait que ça n'allait pas forcément faire avancer l'intrigue principale, donc on n'est pas déçus". Si les avis sont partagés, le manga et l'animé ont eux toujours autant de succès. Lancé en 1997, l'œuvre d'Eiichirō Oda devrait prendre fin aux alentours de 2025, comme l'avait confirmé le mangaka dans une interview. Les suiveurs de la première heure comme les fans plus récents devraient ainsi découvrir le fameux One Piece derrière lequel les héros naviguent depuis 25 ans.